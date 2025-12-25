La peste porcina y la gripe aviar pusieron en juego en 2025 millones de euros en España

En el ámbito del comercio exterior, declarar focos de infección conlleva el cierre de fronteras para un sector que exporta casi 15.000 millones de euros (más de 17.600 millones de dólares) al año (cerca del 4 % del total de bienes exportados anualmente por España).

Solo con el impacto de la peste porcina africana (PPA) se calcula que se han puesto en jaque, al menos, 1.000 millones (casi 1.200 millones de dólares).

Esto repercute en los hogares españoles porque, por ejemplo, el sacrificio de un elevado número de gallinas ponedoras por la gripe aviar ha encarecido el precio de los huevos.

La peste porcina africana ha sido, sin duda, la gran sorpresa dentro del ámbito de la sanidad animal porque llevaba más de tres décadas sin aparecer en España y por la repercusión comercial que tiene para un sector tan relevante como el porcino.

Aunque, por el momento, solo se han detectado casos en jabalíes en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental (noreste) y ninguno en granjas, eso no evita que hasta 40 países hayan impuesto restricciones para la entrada de derivados del cerdo desde cualquier punto de España y no sólo desde la zona afectada.

España sigue negociando para que más países reconozcan la regionalización -y lo está consiguiendo-, pero, aun así, desde patronales cárnicas como Anice reconocen que hay en juego "mucho más" de 1.000 millones de euros.

Mientras tanto, los científicos continúan investigando el origen del virus, cuya secuenciación genómica apunta a que pudiera haber salido de algún laboratorio cercano.

A esto se suma que la gripe aviar de alta patogenicidad (capacidad para causar una enfermedad) ha vuelto a las granjas españolas, tras la detección en distintos puntos del país de 14 focos, lo que ha llevado al sacrificio de más de 2,5 millones de aves, principalmente gallinas ponedoras.

El virus sigue muy presente en la avifauna salvaje y eso llevó a las autoridades a decretar el confinamiento de todas las aves de granja de cría al aire libre a mediados de noviembre.

Más allá del impacto que tiene para las granjas afectadas -aún por cuantificar-, lo que sí ha repercutido es en el ya de por sí precio inflacionista que venía teniendo el huevo, que se ha disparado un 30 % en un año, según el IPC de noviembre.

Mientras, la lengua azul (una enfermedad viral transmitida por mosquitos que afecta a rumiantes), ha provocado que España, desde principios de 2025, implante la vacunación voluntaria y consiga reducir hasta un 30 % el número de corderos al incrementarse el número de abortos en ovejas infectadas y por un menor número de preñadas, según han apuntado desde el sector.

En este caso, ha sido el consumidor español el que más lo ha notado, con subidas de precios por encima del 6 % anual (dato IPC noviembre), debido no sólo a esa menor oferta de cordero, sino también al empuje de envíos hacia el exterior, que han crecido el 20 % en el primer semestre.

Otra novedad en la sanidad animal ha sido la irrupción de la dermatosis nodular contagiosa (enfermedad vírica grave que afecta al ganado bovino con nódulos en la piel y mucosas, fiebre y lesiones), con la detección de 18 focos en la provincia de Girona (noreste) a principios de octubre.

Esta patología, no transmisible a humanos, bloqueó una treintena de certificados sanitarios de exportación hacia una veintena de países pero, sin duda, el mayor quebradero de cabeza es el cierre de Marruecos a la entrada de vacuno vivo porque es el principal cliente (España exportó en 2024 cerca de 29.000 toneladas a ese destino por valor de 111millones de euros). EFE