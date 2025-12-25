Libertad con cargos para el presidente del Fenerbahçe por supuesto uso drogas

Sadettin Saran fue detenido ayer en el marco de una amplia operación por supuesto uso de cocaína en la que han sido arrestados o citados a declarar desde hace días decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas y empresarios.

A numerosos investigados se les tomaron muestras de pelo para un análisis de drogas y en el caso de Saran el test del pelo dio positivo, mientras que muestras de sangre, orina y uñas dieron negativo, asegura Anadolu.

Saran ha rechazado tajantemente haber usado cocaína y asegura que se trata de una campaña de calumnias contra él y el club que representa.

La Fiscalía mantiene, sin embargo, las tres acusaciones de "uso de drogas", "proporcionar drogas a otros" y "facilitar el uso de drogas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por esta última acusación, el juzgado obliga a Saran a acudir regularmente a comisaría para firmar, además de mantener la prohibición de viajar al extranjero, impuesta hace días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cúpula directiva del Fenerbahçe ha expresado en varios comunicados su total respaldo a Saran y ha agradecido el apoyo de los hinchas que esta mañana se reunieron ante los juzgados, pero pidiéndoles mostrar el máximo respeto a la judicatura.

Sadettin Saran, un empresario de 61 años, nacido en Denver (Estados Unidos), como hijo de un turco y una estadounidense, es dueño del Saran Holding, que abarca medios de comunicación del ámbito deportivo, la industria del cine y el turismo.

Alcanzó la presidencia del club deportivo Fenerbahçe, cuya sección de fútbol es el segundo equipo más exitoso de Turquía, en septiembre pasado, en una reñida votación contra su predecesor, el empresario Ali Koç.