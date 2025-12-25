Rusia incrementará en un 2 % la extracción de petróleo en 2026, según el Gobierno

"Este año tendremos un nivel de extracción aproximadamente igual al de 2024, 516 millones de toneladas", afirmó en una entrevista a la televisión pública rusa.

Para el año venidero, indicó que Rusia "tiene previsto un crecimiento aproximado del 2 % en correspondencia con los pronósticos de desarrollo económico y social, se trata de 525 millones de toneladas".

Señaló que el Gobierno ruso se orienta en sus cálculos en un precio del petróleo Brent al nivel de los 69-70 dólares por barril a plazo medio.

"Tratamos de mantener un enfoque conservador en cuanto a la valoración general de los precios del petróleo", indicó.

A plazo medio, aseveró que Rusia tiene previsto elevar la producción hasta los 540 millones de toneladas "y atenerse a estos niveles".

"Para esto, naturalmente, es muy importante continuar trabajando para crear las condiciones que garanticen este nivel de extracción", dijo.

Reconoció que "en estos momentos nos preparamos para explotar las reservas de difícil acceso, en gran medida las de la plataforma continental ártica".

"Esto exige gastos adicionales y las correspondientes inversiones. Por eso continuaremos trabajando, entre otras cosas en los preparativos y la creación de condiciones para estimular el flujo de inversiones en esta rama", sostuvo.

Aseveró que "a día de hoy el mercado (de hidrocarburos) es equilibrado".

"Vemos que durante los períodos de baja demanda no se toma la decisión de incrementar la extracción, al incrementarse la demanda a medida que crece el mercado se aumenta la extracción", explicó.