Dos incendios destruyen un centro de salud y viviendas en campamento rohinyá en Bangladés

"Se produjeron incendios durante la noche en el campamento registrado de Kutupalong y en el puesto de salud de OBAT en el campamento 4", informó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados en Bangladés (ACNUR) en su cuenta de X.

"Gracias a la rápida intervención de los voluntarios refugiados rohinyá y del servicio de bomberos de Bangladés, los incendios fueron controlados y no hubo heridos", añadió.

El centro de salud que quedó destruido en el incendio se llamaba OBAT Health Post, era un establecimiento clave para los campamentos de refugiados rohinyá, que formaba parte de OBAT Helpers, una ONG internacional que opera en Bangladés como parte de su iniciativa para brindar atención médica a desplazados.

Desde 2018 funcionaba como clínica con médicos voluntarios que atendían a unos 150 pacientes al día, ofreciendo servicios esenciales a la comunidad de refugiados.

El otro incendio, ocurrido unas horas antes en el Campamento de Kutupalong, dentro del mismo asentamiento, destruyó al menos cinco hogares de refugiados rohinyás, según informaron medios locales.

Aún no se han determinado las causas de los incendios. El oficial de la estación del Servicio de Bomberos de Ukhiya, Dollar Tripura, en el sureste de Bangladés, informó a los medios locales que una unidad trabajó para extinguir el fuego y que el origen se conocerá una vez finalice la investigación.

Estos incendios ponen en peligro las frágiles condiciones de los refugiados rohinyás, que se han instalado mayormente en los campamentos de la región costera de Cox’s Bazar, en el sureste de Bangladés, formando el mayor campo de refugiados del mundo, donde viven hacinados y con recursos limitados.

Bangladés acoge más de un millón de refugiados rohinyás huidos de la vecina Birmania (Myanmar), entre ellos unos 774.000 que escaparon al país durante la ola de violencia del Ejército birmano en 2017, una operación que la ONU calificó de limpieza étnica y posible genocidio.

Pese a los esfuerzos de Daca por iniciar su repatriación hacia Birmania, y tras varios intentos fallidos, esta todavía no ha comenzado debido a la inestabilidad en el país vecino.