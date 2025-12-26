El presidente de Taiwán recibe a un excanciller japonés en plena disputa de Pekín y Tokio

Durante su encuentro con Kono, quien se desempeñó como canciller durante la Administración del fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, Lai destacó los "profundos lazos de amistad" entre Japón y Taiwán, una relación que, según dijo, ha sido "forjada en la adversidad".

"Este año, tras los terremotos y tifones sufridos por Taiwán, diversos sectores japoneses no solo expresaron su solidaridad y ofrecieron ayuda, sino que el Gobierno japonés proporcionó equipos de monitoreo del nivel del agua para reforzar las capacidades de prevención de desastres de Taiwán", aseveró Lai, en declaraciones recogidas por la Oficina Presidencial en un comunicado.

"Este vínculo forjado en la adversidad constituye el activo más valioso de las relaciones entre Taiwán y Japón", agregó el mandatario isleño.

Lai expresó asimismo su agradecimiento al Gobierno y al Parlamento de Japón por haber reiterado "en numerosas ocasiones" que "la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son un elemento indispensable para la seguridad y la prosperidad del mundo".

Por su parte, Kono, quien viajó a Taiwán acompañado por los legisladores Kazunori Tanaka, Shinji Inoue, Karen Makishima, Keiichiro Asao y Masahito Fujikawa, manifestó su expectativa de que las relaciones entre Taipéi y Tokio "continúen profundizándose en todos los ámbitos", de acuerdo al comunicado de la Oficina Presidencial.

En los últimos días, Lai y otros altos funcionarios taiwaneses han recibido a varias delegaciones de políticos japoneses, entre ellos Keisuke Suzuki, exministro de Justicia; Akihisa Nagashima, ex asesor especial del ex primer ministro Shigeru Ishiba; y Koichi Hagiuda, secretario general en funciones del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

Estos encuentros se produjeron en un contexto de tensión entre Pekín y Tokio a raíz de unas declaraciones de la actual primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien afirmó el mes pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría propiciar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón.

Pekín calificó esas palabras de "extremadamente graves" y respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje, restricciones a las importaciones de productos del mar japoneses y críticas al despliegue previsto de sistemas antimisiles en las islas Nansei.

China considera a Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que sólo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.