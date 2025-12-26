FundéuRAE: “esteticista”, pero también “esteticién”

Es habitual encontrar en los medios ejemplos en los que se emplean ambas opciones: “Una esteticista de Castellón crea una prótesis de silicona para pacientes oncológicas”, “Una esteticista sale al paso de la última alarma generada en televisión sobre las uñas acrílicas” o “Se instaló en Bilbao y trabajó como peluquera, esteticién y masajista”.

Como se explica en la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, con el significado de ‘profesional especialista en tratamientos de belleza’, la palabra más habitual en todo el ámbito hispánico es “esteticista”, que es común en cuanto al género: “el esteticista” y “la esteticista”.

También se documenta, sobre todo en España, la adaptación “esteticién” (del francés “esthéticien”), que se comporta de la misma manera que “esteticista” en cuanto a la flexión de género: “el esteticién” y “la esteticién”. Su plural es “esteticienes”.

Por lo tanto, todos los enunciados anteriores son adecuados.

