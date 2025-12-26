Los beneficios de las industriales chinas frenan hasta el 0,1 % interanual hasta noviembre

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las ganancias de las compañías analizadas se contrajeron un 13,1 % interanual solo en noviembre, tras el descenso del 5,5 % registrado en octubre, un retroceso que contrasta con el fuerte repunte observado en septiembre.

Pese a este deterioro, el balance agregado de los once primeros meses del año sigue siendo ligeramente positivo y, de mantenerse, permitiría dejar atrás la tendencia negativa de los últimos ejercicios: los beneficios industriales retrocedieron un 2 % en 2022, un 2,3 % en 2023 y un 3,3 % en 2024.

El dato agregado contrasta con los vaticinios de los analistas, que pronosticaban un avance del 2,2 %.

Entre enero y noviembre, las ganancias de las empresas industriales de mayor tamaño ascendieron a unos 6,63 billones de yuanes (unos 933.000 millones de dólares), mientras que los ingresos crecieron un 1,6 % interanual y los costos lo hicieron un 1,8 %, lo que redujo ligeramente el margen de beneficio hasta el 5,29 %.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (2,8 millones de dólare).

Por sectores, la manufactura mantuvo un crecimiento del 5 %, y el segmento de electricidad, calor, gas y agua avanzó un 8,4 %, mientras que la minería siguió lastrando el conjunto con una caída del 27,2 %.

El estadístico de la ONE Yu Weining destacó el papel de los sectores vinculados a la transformación industrial.

La fabricación de equipamiento aumentó sus beneficios un 7,7 % y fue el principal motor del crecimiento agregado, con avances destacados en automoción, material ferroviario y aeroespacial y electrónica.

También sobresalió la manufactura de alta tecnología, con un incremento del 10 %, impulsada por equipos relacionados con la inteligencia artificial, los semiconductores y la aviación.

Yu advirtió de que la coyuntura sigue marcada por un "entorno internacional complejo y desafiante" y por tensiones estructurales internas, por lo que pidió seguir reforzando las políticas de apoyo a la demanda y a la modernización industrial.