Sentencian a más de 29 años de cárcel a un hombre por violar a su expareja en Ecuador

El caso se remonta al 21 de septiembre de 2023, cuando César Narciso P. R. sorprendió a la víctima en su domicilio, ubicado en el noreste de Guayaquil, la atacó con golpes y la obligó a ingresar a su casa. La mantuvo encerrada durante dos días y la violó.
La mujer logró escapar y fue auxiliada por sus vecinos, quienes alertaron a la Policía. El agresor fue detenido y puesto a órdenes de la autoridad judicial.
Sin embargo, durante la audiencia de formulación de cargos, un juez no lo envió a prisión sino que ordenó que se presentara periódicamente ante un juzgado y le prohibió salir del país.
Tres meses después, en la víspera de Nochebuena, el ahora sentenciado asesinó a su expareja y huyó a Perú.
La Fiscalía solicitó la difusión roja de Interpol, el agresor fue localizado y extraditado en agosto de 2025. Esto permitió continuar con este proceso penal y con otra investigación más que se abrió por el feminicidio de la mujer.
Además de la condena de cárcel, el tribunal ordenó que pague una multa de 501.020 dólares y una indemnización de 5.000 dólares a favor de la familia de la víctima.
En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada diez violencia sexual, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).