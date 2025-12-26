Unifranz de Bolivia logra alta nota en el QS Stars gracias a su innovador modelo educativo

La certificación de la británica Quacquarelli Symonds (QS) otorgó a Unifranz cinco estrellas en el ámbito de empleabilidad y gobernanza, cuatro estrellas en impacto social y una calificación similar en infraestructura, además de valoraciones positivas en calidad pedagógica y desarrollo académico.

La rectora de Unifranz, Verónica Ágreda de Pazos, afirmó que dicha certificación confirma que esta casa de estudios "está logrando transformar la educación en Bolivia y América Latina", y es un reconocimiento internacional a cada estudiante, familia y docente que apostó a la educación como vía de movilidad social.

Las clasificaciones de QS Stars se realizan en base a un análisis de datos de artículos académicos y de opinión, además de información de empleadores del mundo, lo que permite identificar las áreas en las que una universidad tiene fortalezas que también benefician a sus estudiantes.

Por ello, el sistema QS Stars se diferencia de otras certificaciones que habitualmente ordenan a las universidades en una lista general.

La rectora destacó que las cinco estrellas en empleabilidad son el reconocimiento a una "cadena de gestos cotidianos" que abarcan al docente, los colaboradores y los convenios internacionales para que los estudiantes de Unifranz compitan "de igual a igual" con cualquier otro del mundo.

También señaló que la puntuación en gobernanza mide aspectos como las decisiones que protegen a las personas y la transparencia de las políticas institucionales, lo que repercute en "mejores condiciones para aprender, enseñar y trabajar".

Asimismo, la calificación en impacto social toma en cuenta los proyectos académicos de Unifranz que se articulan con labores de investigación y trabajo con la comunidad, lo que demuestra que una educación de calidad, además de formar profesionales, aporta al desarrollo de ciudadanos comprometidos con su contexto.

La valoración en infraestructura destaca los espacios académicos de Unifranz, funcionales para el aprendizaje activo, los laboratorios, los entornos con tecnología y las aulas dinámicas, que rompen con el clásico espacio inmóvil de aprendizaje, como un espacio vivo de formación, destacó la universidad en un comunicado.

El vicerrector de Unifranz en el departamento central de Cochabamba, Rolando López, afirmó que la certificación QS Stars es "un aval" que le dice al mundo que los estudiantes de esta universidad pueden "mejorar vidas".

"Este reconocimiento no es eterno, hay que seguir ganándolo, cada año debemos llevar información de lo que hacemos", sostuvo por su parte el vicerrector de Unifranz en la región oriental de Santa Cruz, Carlos Dabdoub.

Mientras que el vicerrector en La Paz, Pedro Sáenz, expresó que la certificación internacional "no es un punto de llegada, sino un compromiso con la mejora continua", puesto que consolida a Unifranz "en la conversación global sobre la educación superior".

La universidad mencionó que desde hace varios años aplica un modelo educativo centrado en las personas, articulando el "saber, el saber hacer y el saber ser", dimensiones que impulsan una educación en la que el estudiante es protagonista y portador de competencias como el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje continuo.

Unifranz destacó que las certificaciones internacionales son valiosas porque incorporan "una mirada externa, técnica e independiente", basada en indicadores medibles, cuando en Bolivia predominan las evaluaciones dentro del sistema nacional.

Por ello, el valor de estas evaluaciones internacionales radica en que no solo se compara un centro superior de estudios con pares locales, sino que, mediante criterios objetivos, se aplican estándares internacionales, agregó la institución.