Abren centros de votación en Birmania para unas elecciones sin oposición prodemocrática

Los colegios electorales comenzaron a abrir sus puertas hacia las 6:00 hora local (10:30 GMT del sábado) en los 102 municipios llamados a las urnas para la primera fase de estos comicios, a la que seguirán otras dos jornadas electorales el 11 y 25 de enero.

En Rangún, la ciudad más poblada del país, EFE constató una afluencia a cuentagotas de electores en dos centros, en los que la primera hora de votación transcurrió sin incidentes.

La junta militar, que detenta el poder desde el golpe, no reportó incidentes de seguridad en torno a la apertura de los centros al inicio de estos comicios sin oposición real, aunque ha reforzado el despliegue policial alrededor de algunas escuelas que funcionan como puntos de votación.

Hasta ahora se desconoce si la Comisión Electoral, dirigida por personas afines a la junta, anunciará resultados parciales después de que culminen las votaciones a las 16:00 horas (8:30 GMT).

Al menos 56 de los 330 municipios del país han quedado excluidos de las elecciones por tratarse de territorios no controlados por el Ejército, que se disputa otras localidades con mayor o menor ventaja en medio del conflicto armado con guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos.

Por otra parte, de los al menos 4,3 millones de ciudadanos birmanos residentes en el extranjero, menos de 6.000 tienen derecho al voto en los comicios.

La asonada, rechazada por Occidente y Naciones Unidas, acabó con una incipiente democracia en la nación del Sudeste Asiático. Tras el golpe, la junta militar de Birmania ilegalizó la Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido que arrasó en las elecciones de 2015 y 2020, y su líder, la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, está en la cárcel desde el golpe.