España celebra el acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya

"Doy la bienvenida al alto el fuego acordado por Tailandia y Camboya con mediación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se aplica desde hoy", ha dicho Albares en un mensaje en la red social X.

El ministro de Asuntos Exteriores ha pedido a ambas partes que respeten dicho acuerdo, y que avancen "en la solución pacífica de sus controversias de conformidad con Carta de la ONU, la Carta ASEAN y Tratado de Amistad Sudeste Asiático".

Los jefes de Defensa de Tailandia y Camboya firmaron este sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común.

El acuerdo incluye el fin de los ataques contra civiles, infraestructuras y objetivos militares en los dos lados de la línea divisoria, de unos 820 kilómetros, según dice la declaración conjunta.

