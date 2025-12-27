Inmobiliarias no crearán vivienda asequible sin presión de política pública, dice experta

La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Rosalba González Loyde explicó en un comunicado emitido este sábado por la universidad que en la Ciudad de México se produce vivienda que va directamente al mercado de rentas de corta estancia y, al mismo tiempo, existe un déficit habitacional.

"El mercado inmobiliario no va a ser filantrópico ni va a producir vivienda asequible por sí mismo sin una presión de la política pública", expuso la experta y añadió que todo se hace "con base en lo que permite la norma. Si esta es eficiente y establece condiciones, la participación del sector será más equilibrada".

La académica recordó que el Gobierno capitalino ha intentado implementar, o por lo menos colocar sobre la mesa, algunos mecanismos de gestión.

"Pero aún no tenemos instrumentos definidos, hay ideas pero el asunto es implementarlas y llevar a buen puerto mecanismos de regulación de plataformas como Airbnb y de producción de vivienda asequible, alquiler, movilidad, etcétera", expuso.

González Loyde consideró que la gentrificación "no consiste en que extranjeros lleguen a vivir a un sitio; el problema va más allá y hay que entenderlo para aplicar instrumentos de regulación y promoción, además de políticas públicas eficientes".

Recordó que una de las características para entender el fenómeno "es el proceso de desplazamiento de una población de menores ingresos por una de mayores recursos, en un determinado territorio".

En tanto, en la urbanización, es decir, en la transformación de un suelo no urbano a otro urbanizado, precisó, "no necesariamente ocurre el traslado".

En el caso de la capital mexicana, la experta explicó que existen algunos procesos de desarrollo vinculados con mejoramiento e intervenciones urbanas que, por falta de políticas públicas y de instrumentos de gestión del suelo por parte de las autoridades, "provocan gentrificación".

La gentrificación en la Ciudad de México ha sido un largo proceso generado desde hace varias décadas por los cambios en los usos de suelo de edificios, especialmente durante gobiernos anteriores.

El 2025 estuvo marcado por distintas manifestaciones contra la gentrificación en distintos puntos de la ciudad, y en julio pasado, cientos de personas protestaron en calles del barrio Condesa, lugar que, aseguraron, se ha encarecido por la llegada de personas extranjeras a rentar viviendas y ha modificado la forma de vida de los mexicanos que solían vivir en esta zona.