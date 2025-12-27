Panamá decomisa 622 paquetes de presunta droga en operativo marítimo en el Pacífico

Según un comunicado, la operación fue ejecutada por la Sección de Atención Primaria de las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y durante el procedimiento las autoridades aprehendieron a cuatro tripulantes, quienes quedaron a disposición de las instancias judiciales correspondientes.

Las autoridades no precisaron el tipo de droga incautada ni el peso total del cargamento. No obstante, de acuerdo con datos oficiales, en este tipo de operaciones los paquetes suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, siendo la cocaína la sustancia que más se trafica a través de las rutas marítimas que atraviesan Panamá.

El país centroamericano es considerado una de las principales rutas de tránsito de la droga producida en Suramérica con destino a Estados Unidos —el mayor consumidor de cocaína del mundo— y Europa. En 2024, Panamá decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas, según cifras oficiales.