Trump y su interpretación sobre la nacionalización de la industria petrolera venezolana

Mientras el historiador Tomás Straka opina que las palabras de Trump reflejan una interpretación "muy mal informada" del proceso, la exviceministra de Energía y Minas Dolores Dobarro dijo a EFE que los recursos que se encuentran en el subsuelo venezolano han pertenecido al país desde su independencia.

Trump, que ordenó un bloqueo de buques sancionados desde y hacia el país suramericano tras meses del despliegue militar que mantiene en el Caribe, afirmó recientemente que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y aseguró que los quiere de vuelta.

Por su parte, la Administración de Nicolás Maduro ha denunciado que el objetivo de Washington es apropiarse de los recursos venezolanos y lo ha acusado de piratería por la incautación de dos buques con crudo de esta nación caribeña.

A continuación un recuento histórico de la nacionalización y otras medidas adoptadas por el país petrolero:

El 29 de agosto de 1975 fue publicada en la Gaceta Oficial, el diario estatal, la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, conocida como la Loreich, que estableció el 1 de enero de 1976 como la fecha a partir de la cual se declaraban extinguidas las concesiones petroleras que operaban en Venezuela.

Antes, explicó Straka, empresas privadas explotaban el petróleo localmente. Eran compañías en su mayoría de capital extranjero, aunque "técnicamente estaban inscritas en Venezuela".

Con la nacionalización, prosiguió el historiador, el Estado se reservó el derecho a la exploración, explotación, refinación y exportación del petróleo. Para gestionar la industria, el Gobierno de Pérez creó en 1975 Petróleos de Venezuela (PDVSA), que asumió los activos de las empresas extranjeras en el país suramericano.

Dicha nacionalización "sustituyó las empresas concesionarias nacionales y extranjeras por empresas operadoras estatales (PDVSA y filiales)", señaló, por su parte, Dobarro.

La exviceministra durante el segundo Gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) indicó que esta política fue "muy discutida, debatida y, se puede afirmar -según sus palabras- que consensuada entre los factores políticos de la época".

Straka apuntó que Venezuela reabrió su mercado a inversionistas petroleros en la década de 1990 para garantizar una inyección de dinero y permitió a las empresas internacionales regresar al país a través de convenios.

Con el presidente Hugo Chavéz, quien llegó al poder en 1999, la situación cambió. El gobernante, fallecido en 2013, profundizó "una nacionalización que ya existía", sobre todo a partir de 2007, cuando obligó a las empresas petroleras extranjeras a pasar a un esquema mixto, refirió Straka, para quien el líder de izquierda trató de hacer propaganda al respecto, ya que, aseguró, quería "ese lauro para sí mismo".

"Chávez prohíbe a empresas extranjeras que trabajen solas (con autonomía) y las obliga a crear empresas mixtas con PDVSA. Esas empresas, que trabajaban bajo otros términos, tuvieron que acceder a una participación minoritaria", detalló.

En 2007, el mandatario decidió que PDVSA sería la socia mayoritaria en la industria petrolera, recordó a EFE el economista Francisco Monaldi, también director del Programa de Energía de América Latina de la Universidad Rice.

De este modo, el Gobierno venezolano expropió activos de empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips, que no aceptaron las nuevas condiciones. Estas compañías demandaron al Estado venezolano en arbitrajes internacionales y obtuvieron laudos favorables en los que se ordenaron compensaciones económicas.

Por otra parte, Monaldi subrayó que PDVSA perdió la autonomía que tuvo desde su creación y los fondos de la empresa se destinaron a financiar varias misiones gubernamentales por decisión de Chávez, quien también despidió a miles de trabajadores de la estatal que apoyaron el paro petrolero entre 2002 y 2003.

Straka indicó que Venezuela ha sido "una pieza fundamental" en el "tablero de la geopolítica" de Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, por una razón básica: el carácter del país suramericano como exportador de petróleo.

El historiador precisó que si bien Venezuela no es la misma que durante la Segunda Guerra Mundial —cuando era el principal exportador de petróleo del mundo— sigue siendo importante para Washington.

"Es un petróleo que está a cuatro días en barcos de las refinerías de Estados Unidos", ilustró.

Sin embargo, el también director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello aclaró que el país norteamericano nunca ha tenido derecho sobre el subsuelo venezolano y la tierra es propiedad del Estado de acuerdo a la tradición legal hispánica.