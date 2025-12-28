Cierran los centros de voto de los comicios para culminar la transición en Guinea-Conakri

El presidente de transición y líder de la junta militar que dirige el país desde el golpe de Estado, general Mamadi Doumbouya, busca en esta votación consolidar su poder con legitimidad democrática.

Unos 6,8 millones de electores -de una población de algo más de 14,5 millones- estaban llamados a las urnas para elegir al jefe del Estado en unos 17.000 centros de voto que abrieron oficialmente a las 07.00 hora local (misma GMT).

Las autoridades desplegaron más de 11.600 policías para garantizar las seguridad de la votación, que se celebró en calma tres meses después de la aprobación de una nueva Constitución y en un clima de represión de la disidencia.

Los comicios tuvieron lugar un día después de que las fuerzas de seguridad neutralizaran este sábado a un grupo armado en la capital, Conakri, con "intenciones subversivas que amenazan la seguridad nacional", según informaron las autoridades.

Con motivo de las elecciones presidenciales, las autoridades anunciaron el cierre temporal de fronteras y restricciones de viaje en todo el país este domingo.

El presidente se elige por sufragio universal directo en un sistema de doble vuelta electoral: si en la primera ronda ningún candidato alcanza la mayoría absoluta (más del 50 % de los votos), se celebra una segunda entre los dos más votados.

Doumbouya, de 41 años, era el máximo favorito en estas elecciones, en las que compitió con ocho candidatos, la mayoría con escaso peso político y sin crítica real a la junta militar, tras la exclusión de más de medio centenar de aspirantes.

El proceso electoral se desarrolló tras la aprobación, en un referéndum celebrado este septiembre, de una nueva Constitución.

Este texto, respaldado por alrededor del 89 % de los votos —aunque boicoteado por la oposición—, persigue restablecer el orden constitucional, interrumpido desde el golpe de Estado.

Entre sus cambios relevantes destaca la ampliación del mandato presidencial de cinco a siete años, permitiendo una única reelección.