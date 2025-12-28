Correa llama "corrupto" al juez que negó salida de Glas de la cárcel para ir a un hospital

"Ya nos habían advertido que este juez era un corrupto totalmente entregado a Carondelet", escribió el exmandatario en su cuenta de X, en referencia al palacio en donde reside el presidente Daniel Noboa.

En su publicación, Correa compartió un video en el que el magistrado Jean Valverde anuncia su decisión de declarar improcedente el recurso interpuesto por la defensa de Glas, quien durante una audiencia realizada el viernes aseguró que sufre "tratos crueles y denigrantes", que vive una "tortura psicológica sistemática", que no recibe una atención médica adecuada y que algunos de sus medicamentos se han terminado.

Sin embargo, un doctor del Ministerio de Salud indicó que aunque el exvicepresidente tiene una enfermedad paliativa "puede llevar su vida normal" si tiene cuidados, que ha tenido 40 atenciones médicas desde que llegó a la nueva cárcel, el 10 de noviembre, y que recibe el tratamiento que necesita.

El juez señaló que, según lo expuesto en la audiencia, él consideraba que no existía "una situación de gravedad" para que se traslade a Glas hacia un hospital en el que le hagan seguimiento a sus enfermedades y que no se le habían vulnerado los derechos.

La decisión fue apelada por el abogado del expolítico, sobre el que pesan tres condenas por delitos de corrupción.

La excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, también rechazó la decisión del magistrado e indicó que en Ecuador "se persigue a personas por odio político y no delitos" y que estaban "condenando a muerte a un hombre inocente".

En ese mismo sentido se pronunciaron otras autoridades locales del correísmo, como Paola Pabón, prefecta de Pichincha, cuya capital es Quito, quien afirmó que la sentencia era solo "la confirmación de la crueldad y la persecución a la que han sometido" a Glas.

"Quieren quebrarlo, incluso acabar con su vida, pero jamás podrán borrar su obra, que contrasta con la mediocridad y la falta de alma de quienes hoy gobiernan", añadió la legisladora Paola Cabezas.

El exvicepresidente fue trasladado a la nueva cárcel de máxima seguridad, emblema del presidente Noboa y ubicada en la provincia costera de Santa Elena, junto a cabecillas de bandas criminales desde la prisión La Roca, en donde permanecía desde 2024, tras ser detenido en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza, cuando ya había recibido asilo.