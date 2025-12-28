El Ministerio de Defensa taiwanés critica las "provocaciones irracionales" de Pekín

En un comunicado, la cartera de Defensa isleña denunció que China ha intensificado recientemente en torno a la isla y en el Indopacífico "diversos tipos de hostigamiento militar y operaciones de desinformación".

La nota responde al anuncio del Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación, que comunicó ejercicios con munición real alrededor del Estrecho de Taiwán que comenzaron este lunes y se prolongarán hasta este martes.

Taipéi aseguró que ha puesto en marcha un centro de respuesta y que ha desplegado fuerzas "adecuadas" conforme a los protocolos para "proteger la libertad y la democracia" y salvaguardar la soberanía taiwanesa.

El Ministerio subrayó que "defender la democracia y la libertad no es una provocación" y que la existencia de la República de China (nombre oficial de Taiwán) "no puede utilizarse como pretexto por parte de un agresor para alterar el statu quo".

En ese sentido, consideró que las maniobras anunciadas confirman la "naturaleza agresiva" de Pekín y lo sitúan como "el mayor perturbador de la paz", al tiempo que refuerzan la necesidad de acelerar la construcción de una capacidad defensiva "altamente resiliente y de disuasión integral".

Taipéi insistió en que solo "buscar la paz mediante la fuerza" permite alcanzar una paz real y sostuvo que, ante la "grave amenaza" procedente de China, las fuerzas armadas taiwanesas mantendrán una evaluación prudente del adversario: "no se subestimará su capacidad, pero tampoco se incurrirá en una infravaloración propia".

El comunicado concluye que el personal militar permanecerá en "máxima alerta", preparado para responder y "proteger los valores democráticos, la soberanía nacional y la seguridad" de la población isleña.

El Ejército chino comenzó este lunes ejercicios con fuego real alrededor de la isla para "lanzar una seria advertencia a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de la isla y a las fuerzas de interferencia externa", coincidiendo con el refuerzo del apoyo militar estadounidense a Taipéi y el deterioro en las últimas semanas de las relaciones entre China y Japón por la cuestión taiwanesa.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, pero Pekín considera a la isla una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la reunificación, una postura rechazada por el Gobierno isleño.