El recuento electoral confirma amplia victoria del primer ministro nacionalista en Kosovo

En segundo lugar se sitúa -con ese nivel de escrutinio- el opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK) con el 21 %, seguido por la Liga Democrática de Kosovo (LDK) con el 13,9 % y la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) con el 5,8 %.

El resultado supone para 'Autodeterminación' mejorar sus resultados de las elecciones de febrero, cuando sumó el 42,3 %, al tiempo que la oposición de forma general ha visto reducidos sus apoyos.

Veinte escaños están reservados para las minorías étnicas de la antigua provincia serbia, que proclamó su independencia en febrero de 2008, diez de ellos para los serbokosovares y el resto para otros, como romaníes y bosniacos.

Kosovo está inmerso en una parálisis política desde febrero, cuando la formación nacionalista en el poder perdió la mayoría absoluta que había conseguido en 2021 y no logró el apoyo de ninguna otra fuerza para formar Gobierno.

El reparto de escaños en el Parlamento será fundamental para saber si 'Autodeterminación' queda ahora cerca de la mayoría absoluta y puede gobernar con apoyo de los diputados de las minorías, salvo la serbokosovar.

"En esta situación todos los escenarios son posibles. El país puede incluso ir a nuevas elecciones anticipadas en abril", indicó el analista Berat Buzhall en la televisión Klan Kosova.

La Comisión Electoral Central cifró la participación en el 45 %, inferior en dos puntos a la de febrero, y aseguró que la votación se desarrolló sin incidentes de importancia.

Estas han sido las séptimas elecciones legislativas celebradas en Kosovo desde su independencia unilateral, una decisión que no ha sido reconocida por Serbia ni por cinco estado de la Unión Europea (UE): España, Rumanía, Grecia, Eslovaquia y Chipre.

La votación se produce en medio de un repunte de las tensiones con Serbia desde 2021 y de la fricción de Kurti con la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, principales aliados de Kosovo, un factor que contribuyó a que no encontrara socios de gobierno.

Bruselas y Washington consideran que la política de mano dura de Kurti para reducir la influencia de Belgrado entre la minoría serbia de Kosovo aumenta la tensión y, además, le reprochan que no haya creado una prometida comunidad de municipios serbios, con cierta autonomía.

La UE espera un Gobierno dispuesto a reactivar el diálogo de normalización con Belgrado, una condición para que tanto Serbia como Kosovo avancen en su camino hacia la integración en el bloque comunitario.

En 2023, la Comisión Europea impuso sanciones diplomáticas y congeló fondos para Kosovo, pero la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, prometió este mes que se retomaría la ayuda financiera.

Pero si el Parlamento vuelve a ser incapaz de formar Gobierno, Kosovo se arriesga a perder el acceso a los fondos del Plan de Crecimiento de la UE para los Balcanes Occidentales, dotado con 6.000 millones de euros, ya que su desembolso está condicionado a la aplicación de reformas.