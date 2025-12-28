Expresidente del TC alemán advierte de que AfD quiere aniquilar la democracia

"Todo partido democrático debe preguntarse si quiere cooperar con un partido que quiere aniquilar la democracia. Yo tendría muchas reservas. Cada quien debe pensarlo muy bien antes de ir a la cama con el diablo", dijo el jurista.

De cara a las elecciones regionales en los estados federados de Mecklenburgo-Antepomerania y Sajonia Anhalt, ambos en el este de Alemania y en los que AfD encabeza las encuestas, Vosskühle dijo que ya la elección de un jefe de Gobierno regional de la ultraderecha podría impulsar tendencias antiliberales en el país.

Un primer ministro regional de AfD, según Vosskühle, podría influir para que dejara de hablarse de Holocausto en los colegios, infiltrar los órganos de justicia con extremistas o instrumentalizar la policía para perseguir a sus opositores.

"La AfD quiere acabar con el parlamentarismo de cuño occidental, no ve a los otros partidos como rivales democráticos sino como élites corruptas y traidoras al pueblo", afirmó.

Al ser preguntado si veía la democracia en Alemania en peligro respondió afirmativamente y dijo que consideraba posible que los alemanes votaran en las urnas contra la democracia.

"Puede ocurrir. En otros países de la UE, como Hungría, ya ha ocurrido. En Polonia y Francia puede ocurrir pronto. En Israel y EEUU están en el poder gobiernos que consideran como enemigos a los rivales políticos y han tomado un claro curso en dirección hacia el totalitarismo", respondió.

En Mecklenburgo Antepomerania y Sajonia Anhalt, donde se celebran elecciones el 6 y el 20 de septiembre respectivamente, la AfD ronda el 40 por ciento en las encuestas de intención de voto.