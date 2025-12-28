La junta militar de Birmania completa la primera fase de unos comicios sin oposición real

Las votaciones son las primeras desde la asonada y se realizaron en 102 de los 330 municipios del país asiático, con planes para otras dos jornadas el 11 y 25 de enero, dejando fuera al menos a 56 localidades en las que el Ejército no controla el territorio, en manos de guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos.

Pese al llamado a boicot por parte de quienes se oponen al Gobierno militar, miles de ciudadanos acudieron a las urnas, aunque la ONU y activistas pro derechos humanos denunciaron que algunos fueron obligados por amenazas de persecución o para evitar ataques del Ejército en sus comunidades.

De cualquier forma, la junta, que reforzó la vigilancia y el despliegue policial en numerosos centros electorales, ha cantado victoria por el desarrollo de un proceso que el líder de los golpistas, el general Min Aung Hlaing, describió como "libre y justo".

El país, sin embargo, vive bajo un severo control de las comunicaciones y de la información pública mediante el bloqueo de plataformas como Facebook, X y Whatsapp, la prohibición de uso de redes privadas virtuales (VPN) y el veto a medios independientes y webs de organizaciones no gubernamentales o de derechos humanos.

Después de 10 años de incipiente democracia, el poder político en Birmania volvió a caer en 2021 en manos del Ejército. Tras la asonada, los militares encarcelaron a la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, cuya Liga Nacional por la Democracia (LND) arrasó en los comicios de 2015 y 2020, ambos con reconocimiento internacional.

Con Suu Kyi, de 80 años, tras las rejas y la LND ilegalizada, la junta permitió que para estas votaciones se inscribiesen 57 partidos, solo seis de alcance nacional y todos cercanos a los militares o conformados por personas vinculadas a los golpistas.

El Gobierno de Unidad Nacional (NUG) depuesto en el golpe, que mantiene un grupo de representación en la clandestinidad y el exilio, rechazó este domingo las elecciones y pidió a la comunidad internacional no reconocer los resultados, aunque hasta ahora se desconoce cuándo emitirá la junta un primer boletín.

Un dirigente de la LND en Rangún, la ciudad más poblada del país, subrayó a EFE, bajo estricto anonimato, que estos comicios son una "farsa", entre otras razones, por las "amenazas" de los militares contra ciudadanos para obligarlos a votar.

También bajo anonimato, un trabajador humanitario en Birmania dijo a EFE que entre el viernes y el medio día del domingo habían documentado al menos una decena de explosiones en regiones como Mandalay, Sagaing, Magway, Chin, Mon y Kachin, algunas de ellas presuntamente causadas por grupos que se oponen a los comicios.

En Rangún, la famosa residencia de Suu Kyi se mantiene vigilada día y noche por policías que no permiten que nadie se detenga frente al lugar, convertido en bastión de la lucha prodemocrática durante las dictaduras militares que rigieron el país hasta 2010, cuando empezó a abrirse el espacio democrático.

Observadores de China, Rusia e India acudieron a Birmania para presenciar estos comicios, en una señal más de acercamiento entre los Gobiernos de estos países con los líderes del Ejército, sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarlos responsables de violencia y abusos contra civiles.

En su declaración frente a periodistas en Naypidó, Min Aung Hlaing, proclamado este año por la junta como presidente interino, se negó a adelantar la posición que ocupará en el próximo Gobierno.

Su formación, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), ya ganó en 28 circunscripciones en las que no se inscribieron contendientes y tiene asegurado el 25 % de los escaños gracias a un apartado constitucional que da esa cuota al Ejército.

Así, las elecciones afectan a 498 de los 664 escaños del Parlamento bicameral.