Libia y Túnez respaldan a Somalia tras el reconocimiento israelí de Somalilandia

El Ministerio de Exteriores de Libia rechazó en un comunicado "todo proceso unilateral" que pueda atentar contra la unidad de los estados y la seguridad de su territorio, y apoyó la soberanía de Somalia contra "toda injerencia" o "intentos de imponer una nueva realidad".

Libia apeló a la comunidad internacional para tomar responsabilidades jurídicas y éticas y le pidió rechazar "estas decisiones ilegítimas" que "amenazan la seguridad y estabilidad".

Por su parte, Túnez tildó el reconocimiento israelí de Somalilandia como "peligroso e inédito" que tiene por objetivo "extender" el movimiento sionista en la región árabe y "dividirla", denunció el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Túnez llamó también a la comunidad internacional a movilizarse "inmediata y eficazmente" para frenar el movimiento de Israel.

El país magrebí apoyó la posición de la Organización de la Cooperación Islámica, la Liga Árabe y la Unión Africana, que expresaron su rechazo al anuncio de Israel.

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", el primer país en adoptar esta medida que ha provocado una amplia condena internacional, especialmente en África, el mundo árabe y China.

Somalilandia, que fue un protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré.