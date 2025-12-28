Ofensiva con drones del Ejército sudanés para frenar el avance paramilitar en Kordofán

El ataque, en el que "murieron decenas" de combatientes paramilitares, según las fuentes, tuvo lugar en las inmediaciones de la localidad de Borno, situada a unos 40 kilómetros de la estratégica ciudad de Kadugli, capital de Kordofán del Sur.

"Decenas de ellos murieron y numerosos vehículos de combate fueron destruidos", aseguraron las fuentes a EFE, mientras que las FAR no han reaccionado de momento a esas afirmaciones.

Explicaron que con esas concentraciones los paramilitares "preparaban un ataque contra el Ejército en la región de Al Taqatoa, cerca de Kadugli".

Las FAR, enfrentadas con el Ejército desde abril de 2023, habían anunciado el sábado en un comunicado el derribo de un avión no tripulado del Ejército regular en la misma región, y denunciado la muerte de "varios civiles" en ataques efectuados por el dron derribado.

Tras hacerse con el control total de la región occidental de Darfur, las FAR centraron su campaña en la vecina región de Kordofán, donde mantienen alianzas con grupos rebeldes que están ganando terreno al Ejército, que a su vez ha intensificado su ofensiva para prevenir que los paramilitares consoliden territorio.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a más de 13 millones de personas a abandonar sus hogares, mientras que ha causado que más de la mitad de la población enfrente niveles de inseguridad alimentaria aguda, según la ONU.