Pekín no desea ver a Tailandia y Camboya enfrentados, dice canciller chino a par tailandés

Wang indicó durante el encuentro, celebrado en la localidad meridional china de Yuxi, la "profunda preocupación" de su país por "la tensa situación en la frontera" entre Camboya y Tailandia, según un comunicado publicado este lunes por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que "Tailandia es un país amante de la paz y no desea ser enemigo de sus vecinos, un sentimiento que China valora y aprecia".

Wang aseveró que Pekín "celebra" el reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambos países, al tiempo que pedía que "una vez que los combates remitan, la diplomacia debe cobrar protagonismo".

"Reconstruir la paz es el deseo de los pueblos y la expectativa de todas las partes", agregó el ministro chino, quien dijo que "los esfuerzos de China por promover las conversaciones de paz nunca se imponen a otros ni se extralimitan; su objetivo es proporcionar una plataforma distendida para el diálogo, que permita a las partes involucradas entablar intercambios profundos y resolver sus diferencias mediante el diálogo".

"Mientras Tailandia y Camboya se comuniquen en igualdad de condiciones y avancen juntos, no habrá obstáculo insuperable", concluyó Wang.

Por su parte, el diplomático tailandés declaró que su país "valora altamente los positivos esfuerzos de China en la mediación del conflicto entre Tailandia y Camboya mediante un enfoque asiático", según el comunicado de la Cancillería china.

"Recurrir a la fuerza entre países vecinos no es la opción de Tailandia, que está comprometida con el logro de un alto el fuego sostenible y la búsqueda de una paz genuina", indicó el ministro tailandés.

Pekín expresó el pasado viernes su apoyo al acuerdo de alto al fuego firmado por Tailandia y Camboya en su frontera común y defendió el diálogo y la negociación como la vía "realista y eficaz" para resolver las disputas.

La Cancillería china destacó que la negociación política constituye el enfoque "realista y eficaz" para abordar "disputas complejas".

China anunció que Wang se reuniría entre este domingo y este lunes en Yunnan con sus homólogos de Camboya y Tailandia.

Está previsto que en las reuniones participen también representantes castrenses de los tres países.

Los jefes de Defensa de Tailandia y Camboya firmaron el pasado sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común, donde los enfrentamientos militares que arrancaron el 7 de diciembre han dejado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados.