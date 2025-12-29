Decomisan más de mil paquetes de droga y arrestan a tres sospechosos en Panamá

El cargamento de estupefacientes, almacenado en 40 bultos, fue hallado por los agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y de la Policía Nacional (PN) oculto en un sector de Playa Escondido, en la provincia central de Los Santos, tras la interceptación una lancha sospechosa.

En la denominada "Operación Control y Contención, Recta Final 2025", fueron aprehendidas "tres personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, quienes se encontraban trasladando los bultos desde la maleza hacia la embarcación", según indicó la PN en sus redes sociales.

Las autoridades no precisaron el tipo de droga incautada ni el peso total del cargamento.

No obstante, de acuerdo con datos oficiales, en este tipo de operaciones los paquetes suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, siendo la cocaína la sustancia que más se trafica a través de las rutas marítimas que atraviesan Panamá.

El país centroamericano es considerado una de las principales rutas de tránsito de la droga producida en Suramérica con destino a Estados Unidos -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa.

Según con datos del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminales (Siec) del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) de Panamá, entre enero y junio de 2025 se realizaron incautaciones que alcanzan las 68,69 toneladas de droga.

En 2024, Panamá decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas, de acuerdo con cifras oficiales, aunque datos posteriores del Siec cifran estos decomisos en 124,38 toneladas.