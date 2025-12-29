El alcalde rapero de Katmandú será candidato a primer ministro de Nepal

Shishir Kanal, que dirigió el equipo de diálogo entre el Partido Rastriya Swatantra (RSP) y Shah, dijo a EFE que las conversaciones con el equipo del alcalde comenzaron después de que la denominada generación Z protagonizase en septiembre unas protestas que forzaron la dimisión del entonces primer ministro, K.P. Sharma Oli.

Según el centrista RSP, si resulta elegido, Shah se convertirá en el líder parlamentario y en el candidato a primer ministro del partido tras las elecciones legislativas que se prevé que se celebren el próximo 5 de marzo en Nepal.

Shah, de 35 años, saltó a la fama como rapero y letrista, conocido por su música con conciencia social que abordaba la corrupción, la desigualdad y el estancamiento político en Nepal.

Balen Shah asumió la Alcaldía de Katmandú en mayo de 2022.

Tras la revuelta juvenil de septiembre, su nombre fue uno de los que circuló como posible líder del Gobierno interino de Nepal.

Finalmente, los jóvenes de la generación Z escogieron en una consulta en línea a la expresidenta del Tribunal Supremo nepalí, la jueza Sushila Karki, como jefa del Ejecutivo provisional.

Una de sus primeras decisiones fue fijar la fecha de los comicios legislativos en Nepal para el próximo 5 de marzo.

El RSP fue fundado en 2022 por el expresentador de televisión Rabi Lamichhane, que ocupó brevemente los cargos de viceprimer ministro y ministro del Interior, durante el Gobierno de Pushpa Kamal Dahal.

Según el acuerdo de este lunes, la alianza se ha comprometido a asumir las demandas de justicia contra la corrupción y el mal gobierno de los jóvenes de la generación Z, así como a abordar las demandas de los heridos y las familias de los fallecidos entre los días 8 y 9 de septiembre, cuando murieron al menos 77 personas.

El RSP y Shah también se han comprometido a implementar una hoja de ruta destinada a transformar Nepal en un país de ingresos medios en la próxima década mediante reformas políticas, institucionales y estructurales, con énfasis en el crecimiento económico, la justicia social.