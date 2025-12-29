El papa agradece la sensibilidad por los pobres de una parroquia de Alcalá de Henares

Durante el encuentro en el Palacio Apostólico del Vaticano el pontífice agradeció el legado de San Tomás de Villanueva, un fraile agustino y obispo en la España del siglo XVI que conoce muy bien y del que conserva una reliquia en su cruz pectoral.

Entre otras cosas, ante los peregrinos llegados a Roma por el Año Santo, destacó su "profunda interioridad" y su "laboriosidad", aspectos a su parecer importantes en un mundo como el actual, que "parece ofrecernos todo de manera cada vez más rápida y fácil".

"Su sobriedad y sencillez, su trabajo abnegado —sobre todo en el ámbito universitario— y su celo apostólico nos llevan a pensar que debemos reconocer los talentos que hemos recibido y ponerlos al servicio de la comunidad, con esfuerzo y dedicación, para que se multipliquen en favor de todos", animó el pontífice.

Por último, León XIV subrayó el amor a los pobres de San Tomás de Villanueva, lo que le supuso el título de 'limosnero de Dios', y agradeció que en su parroquia se siga su ejemplo.

"Me han compartido que en su parroquia este aspecto está muy presente, en gestos y obras concretos. Les agradezco esta sensibilidad", terminó el pontífice estadounidense.