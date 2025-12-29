El presidente de Siria presenta la nueva moneda: "Marca el final de una era pasada"

Una nueva era "a la que aspiran el pueblo sirio y los pueblos de la región que albergan esperanzas en la realidad siria actual", subrayó Al Sharaa en su discurso durante la presentación de la moneda en el Palacio de Conferencias en Damasco, donde la reveló junto al gobernador del Banco Central sirio, Abdelkader Husrieh.

La nueva lira siria reemplazará a partir del 1 de enero de 2026 a los billetes de la era del régimen depuesto de Bachar al Asad, una vieja divisa que está muy devaluada tras años de guerra en el país.

Delante de los nuevos billetes, Al Sharaa indicó que esta moneda "expresa una nueva identidad nacional y se aleja de la veneración individual", y adopta "formas simbólicas relevantes para la realidad siria, a medida que las personas van y vienen".

"Al diseñar la moneda siria actual, hemos revivido la memoria histórica de los bienes que originalmente estaban disponibles en Siria" como el trigo, aceitunas, etc., añadió el presidente sirio.

No obstante, sostuvo que el proceso del cambio de moneda se llevó tras "largas discusiones" porque esta "transformación del sistema monetario es muy delicada".

Al Sharaa aclaró que reemplazar la moneda antigua por la nueva "no significa necesariamente mejorar la economía, sino más bien facilitar las transacciones con la nueva" divisa, porque "mejorar la economía depende de aumentar las tasas de producción y reducir las tasas de desempleo en Siria".

Asimismo, alertó de que "la fase de transición es sensible y delicada" y pidió "evitar el pánico entre la población y la prisa por desechar la moneda antigua y reemplazarla por la nueva".

"Trabajaremos para reemplazar todas las monedas antiguas por la nueva. Por lo tanto, no hay necesidad de insistir en el cambio, ya que esto podría perjudicar el tipo de cambio de la lira siria", aseveró.

Para el presidente sirio, se necesita "una estrategia tranquila con respecto al cambio de divisas" y que "el Banco Central ha aclarado que esto se hará según un calendario específico".

El gobernador anunció ayer que el cambio de moneda tendrá "un período de coexistencia de 90 días, prorrogable, entre ambas monedas", y que será completamente gratuito.

La caída del régimen de Al Asad hace un año ha dejado expuestos los desafíos económicos de la nueva Siria, que las nuevas autoridades de Damasco buscan solventar con fórmulas para la reconstrucción y recuperación del país, mientras se levantan las sanciones, como las estadounidenses, que pesaban sobre el país.