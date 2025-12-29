Fallece el músico Don Bryant, coautor del famoso tema "I Can't Stand the Rain"

El cantante de soul y Ann Peebles formaron una de las parejas más exitosas del soul sureño. Finalmente, Bryant se dio a conocer como solista a los 75 años.

"Queremos que todos los amigos y fans de Don Bryant de todo el mundo sepan que falleció en la mañana del viernes a los 83 años. A Don le encantó compartir su música y canciones con todos ustedes y le dio tanta alegría interpretar y grabar música nueva. Estaba muy agradecido de todos los que formaron parte de su viaje musical y que lo apoyaron en el camino", señala el mensaje de Facebook.

Según publica hoy el diario The New York Times, Bryant y su esposa fueron conocidos internacionalmente por "I Can't Stand the Rain".

Esta canción, ahora un clásico del pop, fue interpretada originalmente por Peebles y coescrita por ella, además de por Bryant y Bernard Miller.

Su ritmo y sus arreglos con gotas de lluvia, producidas por un timbal eléctrico, la convirtieron en un éxito en 1973 y son características reconocibles en versiones y samples de muchos artistas, entre los que destacan Tina Turner y Missy Elliott.

La colaboración de Bryant y Peebles también produjo "Trouble, Heartaches & Sadness" (1971), que se samplea en el tema de hip-hop de GZA de 1995, "Shadowboxin'".

En la década de 1990, The St. Louis Post-Dispatch calificó los discos de. Peebles de este período como “entre los más memorables de la era de la música soul”, y The Guardian la describió como “una de las pocas cantantes cuya fusión de country, blues y gospel ayudó a dar forma al sonido distintivo del soul sureño” estadounidense, recuerda el Times.

Donald Maurice Bryant nació en Memphis (Tennessee) el 4 de abril de 1942.