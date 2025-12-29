Italia aprueba y regula la producción de vinos desalcoholizados

El plácet ha llegado con un decreto del Ministerio de Economía y el de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques.

"Con este decreto damos al sector vitivinícola un cuadro normativo claro para poder producir vinos sin alcohol, así como nuevas oportunidades a sus empresas", ha destacado en un comunicado el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida.

Italia es uno de los grandes productores de vino el planeta, compitiendo con otros gigantes como España o Francia, y en 2024 sus exportaciones alcanzaron los 8.100 millones de euros (9.520 millones de dólares), según un informe de la banca Intesa Sanpaolo.

Ahora se lanzará a la producción de vinos 0,0 % gracias a un decreto que permitirá a los bodegueros "efectuar, bajo ciertas condiciones y dentro de determinados límites de cantidad, el proceso de desalcoholizar el vino", según se lee en la nota.

El texto además regula la concesión de las autorizaciones para la producción y conservación de este producto, estipula las obligaciones administrativas y supervisa su comercialización.

Esta normativa que establece las normas para elaborar el vino sin alcohol había sido reclamada en repetidas ocasiones por el sector.

El pasado 18 de diciembre, el secretario general de la Unión Italiana de Vinos (UIV), Paolo Casteletti, había escrito a los ministros competentes para urgirles a aprobar el decreto ya que muchas empresas vitivinícolas ya estaban preparadas para producir.

"Numerosas empresas italianas han llevado a cabo inversiones relevantes, adquiriendo instalaciones e infraestructuras. Desde hace tiempo pedimos al Gobierno poder operar en condiciones de igualdad competitiva ante otros productores europeos", instó en su misiva.

El Observatorio de la UIV estima que el vino bajo o sin alcohol es uno de los pocos que crece en el panorama global de ese bebida, con ingresos que podrían pasar de los 2.400 millones de dolares actuales a los 3.300 millones de aquí al 2028.