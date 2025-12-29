La actividad pesquera de Perú creció 6,3 % entre enero y octubre pasado

El ente emisor señaló en un comunicado que en octubre pasado el sector registró un crecimiento general de 25,7 % interanual, debido a una mayor captura de pesca destinada al consumo humano directo, en la que destacaron los productos frescos y congelados.

La pesca marítima se incrementó en octubre en 37,3 % para llegar en los diez primeros meses del año a un 6,9 %, en comparación con el mismo período anterior.

La pesca para consumo humano creció 38,4 % interanual en octubre, principalmente por la mayor captura de pota (calamar gigante), bonito y langostino, aunque aún mantuvo un decrecimiento entre enero y octubre de 2 % en comparación con el año anterior.

Por otra parte, el BCRP indicó que la pesca continental tuvo una reducción de 18,1 % en octubre, por efecto de la menor producción de trucha, aunque en los primeros diez meses del año se incrementó en 2 %.

