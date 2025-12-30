Fiscal de Honduras anuncia procesos judiciales para "exponer la verdad" sobre los comicios

El Ministerio Público (Fiscalía) actuó con "responsabilidad constitucional y absoluto respeto al orden democrático" y "no intervino ni interrumpió ninguna etapa del proceso de las elecciones generales", subrayó Zelaya en la red social X.

"Sin embargo, una vez emitida la declaratoria oficial, informó que próximamente se realizarán acciones judiciales que permitan esclarecer y exponer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el proceso electoral", enfatizó el fiscal.

Añadió que "ningún acto que atente contra la voluntad popular y, por ende, contra la soberanía quedará en la impunidad".

Zelaya sostuvo que estas investigaciones buscan establecer un "precedente en la historia del país para que no se repitan prácticas vergonzosas que lesionen la democracia y el Estado de derecho".

La declaración final de las elecciones fue difundida de manera virtual este martes por los consejeros Ana Paola Hall (presidenta), Cossette López, y el suplente Carlos Cardona, apenas seis horas antes de que venciera el plazo legal para hacerlo, en medio de la ausencia de Marlon Ochoa, representante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que no reconoce los resultados.

Durante el proceso electoral Hall y Cossette denunciaron haber recibido ataques de la institucionalidad, incluida la Fiscalía.

El CNE oficializó el pasado día 24 al conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como presidente electo de Honduras.

Según la declaración de este martes, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, Libre 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno.

En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente.