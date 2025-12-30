Francia aplaza la prohibición de vasos de plástico desechables de 2026 a 2030

El decreto modifica la fecha en la que ya no se podrán comercializar esos vasos desechables de plástico de 2026 al 1 de enero de 2030 para tener en cuenta las conclusiones del análisis de la situación que se ha hecho este año sobre las posibilidades técnicas de aplicar esa proscripción.

A partir de ahí, está previsto un nuevo examen de la situación en 2028 sobre los "progresos realizados", así como un periodo `para agotar las existencias de los vasos fabricados o importados a partir de ese nuevo plazo de enero de 2030.

En Francia se prohibieron en 2021 las pajitas, los cubiertos o los palitos de plástico desechables, y desde el año siguiente tampoco se pueden vender las bolsitas de té envueltas en plástico ni envolver los periódicos o revistas en plástico para su envío y se han limitado los envoltorios de plástico, por ejemplo para frutas y verduras.