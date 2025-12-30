Kazajistán construirá más casinos para incentivar el turismo

"Sí, se adoptaron las respectivas enmiendas (legislativas) para crear zonas de juego en varias regiones con el fin de desarrollar el turismo", afirmó el ministro de Turismo y Deporte, Yerbol Mirzabosinov en rueda de prensa.

Las medidas afectarán a las regiones de Manguistau (en la costa del mar Caspio), Zhetysu, Almaty y en la parte oriental del país, pero la selección de los lugares dependerá de las autoridades locales.

Según el responsable ministerial, las zonas podrían ampliarse en un futuro.

"Cada nuevo casino pagará entre 2.000 y 3.000 millones de tengue (entre unos 3.900 y 5.900 millones de dólares) en impuestos, lo que creará también aproximadamente 500 puestos de trabajo", señaló el ministro de 41 años.

Por otro lado, Mirzabosinov negó los rumores sobre una reducción fiscal sobre el negocio del azar.

Según datos oficiales, Kazajistán cuenta con seis casinos registrados.