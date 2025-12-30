Kiev apunta al 6 de enero para reunión en Francia de líderes de Coalición de Voluntarios

"Las discusiones se llevarán a cabo por parte de los líderes; las reuniones son necesarias. Las estamos planificando para el 6 de enero en Francia", señaló Zelenski en su cuenta de X tras indicar que el sábado 3 de enero, en Ucrania, se prevé que tenga lugar una cita de los responsables de seguridad nacional ucranianos y de los países de la Coalición de Voluntarios.

Zelenski también señaló que su equipo y el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvieron en contacto en esta jornada, después de que el domingo tuviera lugar en Florida una reunión de tres horas entre ambos en busca de avances para poner fin a la guerra ruso-ucraniana.

El presidente ucraniano, además, se mostró agradecido ante Trump y su equipo por su "disposición a participar en todos los formatos eficaces" de trabajo en los que se han organizado las iniciativas para encontrar la paz en Ucrania.

"No estamos perdiendo ni un sólo día", afirmó Zelenski sobre los esfuerzos de su país tras haberse reunido con Rustem Umérov, encargado de liderar la parte ucraniana en las negociaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy