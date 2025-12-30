La moneda venezolana cierra 2025 con una devaluación del 82,7 % frente al dólar

Al final de la jornada del último día laborable del año, una divisa estadounidense se cotizaba por 301,37 bolívares, un monto 479,33 % superior al de principios de año cuando empezó en 52,02 bolívares.

El dólar se usa como referencia en Venezuela para estimar precios de productos y servicios.

Además del tipo de cambio oficial que fija a diario el BCV, existe también un mercado paralelo y este mismo martes se cotizaba por encima de los 560 bolívares.

Con el valor oficial del dólar, el salario mínimo del país quedó en 0,43 céntimos de dólar, pues desde 2022 el ingreso se mantiene en 130 bolívares.

En los últimos años, el Gobierno de Venezuela ha complementado el salario con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares, pagados a la tasa del día del organismo emisor a empleados públicos y sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales.

Los bonos gubernamentales a empleados públicos están compuestos por uno llamado "ingreso de guerra económica" que equivale a 120 dólares, y otro de alimentación, de 40 dólares, que también reciben trabajadores privados.

En la víspera, el dirigente opositor y diputado electo Henrique Capriles alertó que el diferencial entre los tipos de cambio en Venezuela es un "impuesto silencioso" que castiga a los venezolanos con ingresos en la moneda local.

En un mensaje publicado en X, Capriles afirmó que nadie detiene "el caos económico" en el país suramericano y destacó que "los precios se fijan al dólar más alto, pero los ingresos se ajustan al más bajo" y esto, agregó, genera como resultado "más pobreza".

El Banco Central además no publica las cifras de inflación desde octubre de 2024, cuando empezó a ampliarse la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el del mercado negro.