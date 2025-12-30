Milán gana un 1,14 % en la última sesión de un 2025 con escalada de su capitalización

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 1,09 %, hasta los 47.660,13 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos casi 424 millones de acciones por un valor de 2.538 millones de euros (unos 2.984 millones de dólares al cambio).

La última sesión del año, como las anteriores, estuvo marcada por las negociaciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva a cabo para poner fin a la guerra rusa en Ucrania y, a nivel más local, también por la aprobación parlamentaria de los cuartos Presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni.

No obstante, el 2025 ha sido un año bueno para 'Piazza Affari', como se conoce el parqué milanés, ya que la capitalización de sus empresas ha aumentado en un 28,5 %, mientras el valor de su selectivo ha avanzado un 30 %, un "récord" desde el 2000.

Este martes, antes del cierre del 31 de diciembre, los más beneficiados han sido los títulos del sector bancario italiano: Banca Monte Paschi Siena escaló un 2,63 %, Unicredit un 2,29 %, Medibanca un 2,12 %, Banca Popolare Emilia Romagna un 1,98 %, Banca Popolare Sondrio un 1,87 % e Intesa Sanpaolo un 1,42 %.

También obtuvieron buenos resultados Telecom Italia (1,62 %), la gasística Italgas (1,60 %) y Stmicroelectronics (1,49 %).

Por el contrario, solo dos compañías del selectivo terminaron con números rojos: la firma de moda Moncler (0,54 %) y Ferrari (0,06 %).