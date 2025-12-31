Acusan a un exministro de Agricultura del PiS en Polonia por irregularidades financieras

Según la agencia polaca PAP, que citó fuentes de la fiscalía, Ardanowski está acusado de "abuso de poder" y "extralimitación en el ejercicio de funciones públicas" para que obtuvieran beneficios la empresa de venta de frutas y verduras congeladas Eskimos SA y la cooperativa láctea Bielmek.

"Las acusaciones se refieren a dos cuestiones relacionadas con la concesión de garantías financieras a entidades designadas por el Centro Nacional de Apoyo para la Protección de la Agricultura (KOWR)", indicó Mateusz Martyniuk, un portavoz de la Fiscalía Regional de Varsovia.

"Las acciones del acusado Jan Krzysztof Ardanowski provocaron un gasto público inadecuado y derrochador y causaron un perjuicio al interés público", abundó.

Los delitos de los que se acusa a Ardanowski, cuya inmunidad parlamentaria fue levantada en febrero de este año, podrían ser penados con hasta diez años de cárcel, según el diario 'Gazeta Wyborcza'.

En el caso, además de Ardanowski, hay otros 19 implicados, incluidos responsables de Eskimos SA y varios asociados.

Desde 2024, año en que salió del PiS, el exministro milita en el partido político que él mismo lidera, Libertad y Prosperidad.