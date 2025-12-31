Agencia de control de migrantes en EEUU prevé inversión millonaria para reclutar personal

El programa se enmarca en lo que la agencia denomina una estrategia "reclutamiento en tiempos de guerra" y busca inundar redes sociales, emplear a figuras influyentes en internet del espectro conservador y anti inmigración y llevar a cabo campañas publicitarias geolocalizadas, según un documento interno revisado en exclusiva por el diario.

La campaña busca emitir anuncios dirigidos a personas que han asistido a peleas de la UFC o carreras de la NASCAR, escuchado podcasts patrióticos o mostrado interés en armas y equipos tácticos, según un documento de unas 30 páginas que comenzó a circular internamente el pasado verano y detalla esta estrategia de contratación

La estrategia se articula a través de anuncios y transmisiones de influencers en Snapchat o Rumble, plataforma de video muy popular entre los conservadores, pero también a través de un sistema publicitario que emplea geolocalización conocido como "geofencing" y que envía anuncios a navegadores web y redes sociales de los teléfonos que se sitúen en determinadas coordenadas en determinadas ventanas temporales.

Esto permite, por ejemplo, enviar estas notificaciones a todo aquel que atienda a un determinado evento deportivo, a una feria de armas o que simplemente se acerque a un establecimiento que vende equipamiento táctico o a una base militar.

En julio el Congreso estadounidense triplicó los presupuestos destinados a operaciones de arrestos y deportaciones de ICE hasta los 30.000 millones de dólares y el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende la agencia, ya ha hablado públicamente de incrementar su plantilla, que actualmente integra a unos 20.000 trabajadores, en otros 10.000 funcionarios adicionales.

Desde su regreso a la Casa Blanca el pasado enero el presidente Donald Trump le ha declarado la guerra a la inmigración ilegal y, aunque los datos aún están claros, se cree que EE.UU. podría haber deportado este año a cientos de miles de personas y que más de un millón de ilegales podrían haber aprovechado un plan de autodeportación incentivado por el Gobierno Federal.