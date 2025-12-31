Alcalde electo de la capital hondureña dice que es momento de unirse y "sanar heridas"

"Es el momento de unirnos como familia capitalina, es el momento de sanar esas heridas, es el momento de unir y sanar para poder progresar y poder avanzar como familia capitalina", expresó Zelaya, luego de que el CNE diera a conocer los resultados de los niveles para alcaldes y diputados, los únicos que faltaban de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Agregó que la ciudad los necesita "unidos y no divididos, porque la política es para eso, la política es para construir, no es para destruir. La política es para unir, no es para dividir".

Según la declaración del CNE, Zelaya ha ganado con 164.465 votos (38,01 %), contra 163.577 (37,81 %) de Jorge Aldana, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien no reconoce los resultados oficiales y exige el conteo de más de 400 actas electorales, en las que asegura está su triunfo.

Las impugnaciones sobre los resultados pasarán al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para que resuelva.

A lo largo del lento escrutinio, por diversos problemas, Zelaya y Aldana han estado en una lucha muy estrecha en los resultados publicados por el CNE, que el pasado día 24 declaró presidente electo a Nasry 'Tito' Asfura, también del Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Lo que el pueblo nos está dando hoy no es una victoria, es una oportunidad y puede ser que sea la última oportunidad. Por eso la patria nos llama a hacer las cosas bien, hacer las cosas con transparencia porque hay una verdad insoslayable: la ciudadanía ha perdido la confianza en los políticos y nos están dando esta oportunidad y nos tenemos que ganar esa confianza de regreso", recalcó Zelaya.

Los hondureños salieron a votar el 30 de noviembre por un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.