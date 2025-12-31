Bomberos uruguayos y brasileños resultan heridos tras explosión en incendio que combatían

Según destacó la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay, los efectivos lesionados en dos uruguayos y tres brasileños, mientras que un trabajador del centro comercial resultó intoxicado por inhalación de humo y fue asistido.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando se incendió un supermercado ubicado en Santana do Liveramento, aproximadamente a 50 metros de la línea que divide a esa ciudad con la uruguaya Rivera. Allí los habitantes comparten una rutina binacional, incluso viviendo en un país y trabajando en el otro.

En ese momento, personal del Destacamento de Rivera de la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay acudió a ayudar a su par brasileño en la extinción del fuego.

En el momento que llevaban a cabo el trabajo, una explosión lesionó a cinco efectivos, que fueron derivados a centros sanitarios de la zona y se encuentran fuera de peligro.

