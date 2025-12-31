El PT considera prejuicioso editorial en que The Economist descalifica a Lula por su edad

"Lo que incomoda a The Economist no es la edad de Lula. Es el proyecto que él representa: soberanía, Estado fuerte, combate a la desigualdad y un Sur Global que habla de igual a igual con el Norte", afirmó el dirigente del partido oficialista en una publicación en sus redes sociales.

El actual presidente de la mayor formación de izquierda de América Latina, que Lula fundó y que lidera desde hace unas cuatro décadas, asegura que la publicación inglesa usa "falsas premisas" para sugerir que el presidente brasileño debe renunciar a sus aspiraciones de ser reelegido por su avanzada edad.

"Cuando falta argumento político, sobre prejuicio. Cuando faltan datos, se inventa una narrativa", aseguró el dirigente de la formación oficialista, que pretende postular a Lula a un cuarto mandato en las presidenciales de octubre próximo.

Silva agregó que, en su esfuerzo por descalificar a Lula por su edad, el semanario olvida mencionar que Brasil está actualmente con la menor tasa de desempleo de su historia y con la inflación bajo control.

"Al fin de cuentas, el presidente Lula no puede ser evaluado por suposiciones sino por la población, y por eso venció las elecciones de 2022 y es un líder político que escribe la verdad en las páginas de la historia brasileña y mundial", aseguró el dirigente, tras aclarar que, a pesar de su edad, Lula está en perfecto estado de salud.

Para The Economist, Brasil necesita de una renovación política.

El semanario asegura que, pese al "talento político" de Lula, es "demasiado arriesgado" para Brasil tener a alguien con tan avanzada edad en el poder por otros cuatro años.

"Carisma no es escudo contra la declinación cognitiva", agrega el semanario, que recuerda el caso de Joe Biden, cuyo partido tuvo que presionarlo para que desistiera de su intento de reelección presidencial en Estados Unidos.

The Economist también cita la salud del presidente y las diferentes operaciones a las que ha sido sometido en los últimos años, y alerta que, en caso de ser reelegido, Lula terminará su posible cuarto mandato con 85 años.

La editorial también fue criticada duramente por la ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, expresidenta del PT y una de las principales aliadas de Lula.

"El verdadero riesgo que la reelección del presidente Lula representa para The Economist nunca fue la edad de un líder lleno de vitalidad y que cuida muy bien de la salud. Lo que ellos temen es la continuación de un Gobierno que retomó el crecimiento de Brasil y no tiene miedo de enfrentar la injusticia tributaria y social", afirmó la ministra.

De acuerdo con Hoffmann, el semanario que representa al sistema financiero global prefiere que Brasil vuelva a ser sometido a los mandamientos del "mercado" y que abandone las políticas públicas dirigidas a la población y al crecimiento del empleo y la renta.

"No es por el bien de Brasil que prefieren a Tarcisio (Tarcisio de Freitas, gobernador del estado de Sao Paulo y posible candidato presidencial preferido por los empresarios) sino por sus intereses, que no son los del país ni los del pueblo brasileño", concluyó.

Lula, que encabeza todas las encuestas de intención de voto para las elecciones de octubre, también tiene la ventaja de que enfrentará una derecha fragmentada sin el expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado políticamente y cumpliendo una pena de 27 años de prisión por golpismo.

El líder de la ultraderecha brasileña señaló como sucesor a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, que aparece lejos del jefe de Estado en los sondeos.