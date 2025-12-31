Irán denuncia amenazas de Trump y advierte de una respuesta firme ante cualquier agresión

“Amenazar con el uso de la fuerza contra Irán constituye una violación manifiesta de la Carta de la ONU, que prohíbe cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía nacional de los Estados”, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en una carta dirigida a sus homólogos de diversos países, según informó la agencia IRNA.

Araqchí pidió a la comunidad internacional que “condene de forma clara y contundente” las amenazas planteadas por Trump tras su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Florida, el lunes.

El mandatario estadounidense amenazó con “erradicar” cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país persa durante la guerra de 12 días en junio.

Trump reiteró su respaldo total a Israel frente a lo que describió como “la amenaza iraní”.

El jefe de la diplomacia iraní recordó los bombardeos israelí-estadounidenses contra Irán en junio y afirmó que las recientes amenazas “reflejan la clara evidencia de la mala fe de Washington”, en la continuidad de una “conducta ilegal y agresiva”, cuyas consecuencias —advirtió— recaerán sobre Estados Unidos.

Araqchí alertó sobre las peligrosas consecuencias del silencio ante tales “amenazas y acciones ilegales”, que, según dijo, representan “una amenaza directa para la paz y la seguridad mundiales”.

Araqchí concluyó reafirmando el derecho inherente e inalienable de Irán a la legítima defensa, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y aseguró que la República Islámica de Irán “no dudará en responder de manera firme y disuasoria a cualquier agresión”.

Israel lanzó una guerra contra Irán en junio pasado, bombardeando durante 12 días instalaciones militares, atómicas y civiles del país, ataques que causaron la muerte de más de un millar de personas, entre ellas decenas de altos cargos militares y científicos nucleares.

Irán respondió a los ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron la muerte de unas 30 personas.

Estados Unidos también intervino en el conflicto el 22 de junio, dos días antes del alto el fuego, bombardeando las tres principales plantas nucleares de la República Islámica.

Tras el alto el fuego, las autoridades iraníes han reiterado en numerosas ocasiones que el país se ha reforzado y está preparado para responder con más fuerza a cualquier nueva agresión en su contra.