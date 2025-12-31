La circulación de los Eurostar desde y hacia Londres se ha reanudado pero no al completo

Aunque a primera hora Eurostar señalaba que en su web esperaba cubrir "todos" sus servicios, admitiendo que podrían producirse retrasos y anulaciones de última hora, el hecho es que desde el inicio ha tenido que anular trenes y anunciar que no se van a cumplir los horarios.

En la línea París-Londres, la empresa había programado 13 convoyes, con salidas desde la capital francesa escalonadas entre las 7.12 y las 17.12.

Pero en su página internet, poco antes de las 9.00 (8.00 GMT) informaba de que el segundo tren del día llegaría a Londres con alrededor de 40 minutos de retraso y el tercero con alrededor de media hora.

La situación era todavía peor en el sentido inverso, ya que de los 14 convoyes programados entre Londres y París, el primero del día había sido anulado y el segundo debía llegar a la capital francesa con más de media hora de retraso.

Getlink, la sociedad concesionaria del eurotúnel bajo el Canal de la Mancha en el que se produjo el martes una avería de alimentación eléctrica que alteró y obligó a suspender el paso de trenes por su interior, indicó esta mañana en un comunicado que ese incidente había sido resuelto durante la noche y que el tráfico se ha reanudado "en los dos sentidos".