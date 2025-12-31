Los talibanes presumen de Ejército y del deshielo con Rusia como hitos de 2025

En una serie de comunicados difundidos este miércoles para marcar el fin del año, el portavoz principal del régimen, Zabihullah Mujahid, aseguró que el Emirato Islámico ha logrado romper parte de su aislamiento internacional mediante 99 viajes oficiales al extranjero de sus ministros y altos cargos.

El portavoz subrayó específicamente el "reconocimiento" por parte de Rusia como una victoria clave para su legitimidad, sumado a la firma de nuevos acuerdos comerciales y de tránsito con vecinos estratégicos como Pakistán, Irán, Uzbekistán y Kirguistán.

El fundamentalismo islámico también presumió de su músculo militar al anunciar que el Ministerio de Defensa ha entrenado a 181.084 efectivos de seguridad durante el último año, una fuerza a la que se suman más de 100.000 policías graduados en investigación criminal y control fronterizo para cimentar su autoridad sobre el territorio afgano.

En el plano social, Kabul calificó de "logro" la gestión de una crisis humanitaria masiva, al asegurar haber reasentado con éxito a 2,8 millones de afganos que retornaron al país, la mayoría forzados por las deportaciones desde los países vecinos.

“La mayoría de ellos han sido reubicados, el proceso se gestionó correctamente, se les proporcionaron servicios y ahora se les están asignando viviendas en zonas residenciales”, declaró Mujahid.

Mujahid detalló además que el Gobierno destinó 12.500 millones de afganos (moneda local) en ayudas directas para grupos vulnerables, un programa que según sus cifras alcanza a 600.000 viudas y huérfanos que reciben una pensión mensual, además del tratamiento de rehabilitación forzosa al que fueron sometidos 35.000 drogadictos.

Sin embargo, este balance oficial omite la crisis de derechos humanos que mantiene al régimen aislado de la mayor parte de la comunidad internacional y bajo un régimen de sanciones.

Naciones Unidas y organismos de derechos humanos continúan denunciando el 'apartheid de género' institucionalizado por Kabul, que mantiene a millones de niñas y mujeres excluidas de la educación secundaria y universitaria, así como vetadas de la mayoría de los espacios de trabajo y la vida pública.