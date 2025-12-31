Países islámicos se solidarizan con Riad y apoyan unidad de Yemen y a Gobierno reconocido

Un comunicado de la OCI hizo hincapié en la escalada entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) por el respaldo de este último al secesionista yemení Consejo de Transición Sureño (CTS) y el ataque aéreo realizado ayer, martes, por la alianza liderada por Riad contra un cargamento de material militar emiratí en el puerto yemení de Al Mukalla, destinado a los separatistas.

"La seguridad de Arabia Saudí, cuna del islam (...) así como la integridad de su territorio y soberanía, constituyen una línea roja que no puede ser vulnerada", dijo el secretario general de la OCI, Husein Taha, en el comunicado, en alusión a la acusación saudí al CTS de amenazar su propia seguridad.

Consideró asimismo que "cualquier amenaza (contra Arabia Saudí) representa una amenaza directa para la seguridad de la región y del mundo islámico en su conjunto", y "afirmó en este sentido la plena solidaridad de la OCI con el Reino (saudí) respecto a todas las medidas y acciones que adopte para proteger su seguridad nacional".

La OCI -compuesta por países como Turquía, Irán y Pakistán, así como por Estados árabes, asiáticos y africanos- "renovó el pleno apoyo de la Organización a la legitimidad yemení, representada por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial y su gobierno, reconocido internacionalmente" y protegido por Riad, según el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El portavoz de la denominada Coalición en Apoyo a la Legitimidad en el Yemen, capitaneada por Riad, acusó el martes a EAU de "alimentar el conflicto" en ese empobrecido país del sur de la Península Arábiga, así como de "amenazar la seguridad nacional" saudí, por su respaldo a los movimientos militares del CTS en las provincias yemeníes de Hadramut y Al Mahra, fronterizas con el reino saudí y Omán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Taha elogió, por otro lado, la decisión de EAU de retirar sus fuerzas del Yemen, tras el ataque contra Al Mukalla y las siguientes presiones políticas saudíes, que calificó de "paso positivo", ya que "respalda los esfuerzos de desescalada, reducción de tensiones y preservación de la sangre del pueblo yemení".

El máximo responsable de la OCI también "destacó la importancia de continuar apoyando los esfuerzos para alcanzar una solución política integral y duradera a la crisis yemení".