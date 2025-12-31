Rumanía contribuye con 50 millones de euros al mecanismo de la OTAN para defender Ucrania

El Ministerio de Exteriores rumano ha asegurado en un comunicado que apoyar a Ucrania "frente a la persistente agresión rusa es en sí mismo una medida de seguridad" y ha recordado que Rumanía tiene 500 kilómetros de frontera con Ucrania.

La PURL es uno de los pilares de la estrategia política y diplomática surgida de la 71ª Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, celebrada en Liubliana (Eslovenia), basada en los acuerdos alcanzados por los países aliados en la Cumbre de La Haya de junio de 2025.

En esta cumbre se pactó aumentar gradualmente, durante los próximos 10 años el presupuesto de Defensa de los miembros de la Alianza hasta el 5 %.

Este porcentaje también incluirá las inversiones en defensa, así como las destinadas a construir o fortalecer infraestructura de doble uso, incluida la dedicada a la movilidad militar.

A través del mecanismo SAFE de la UE para inversión común en industria de Defensa, Rumanía accederá a 16.600 millones de euros para aumentar sus capacidades de defensa.