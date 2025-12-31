Trump comparte en redes un artículo muy crítico con Putin y sus "mentiras" sobre la guerra

El artículo es un editorial del tabloide conservador The New York Post publicado el martes y compartido hoy por Trump desde su red Truth Social.

El texto arranca afirmando que el encuentro del pasado domingo para discutir un plan de paz entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Trump, en el que Kiev se mostró dispuesto a ceder en determinadas áreas y el republicano a seguir presionando a Ucrania "para lograr concesiones territoriales", dejó en el aire un "optimismo cauteloso".

"Entonces, como era de esperar, el dictador ruso Vladimir Putin optó por las mentiras, el odio y la muerte", prosigue el editorial, que menciona entonces el supuesto ataque ucraniano con drones sobre una de las residencias de Putin en Nóvgorod y concluye que, con base en la ausencia de pruebas aportadas por Moscú, es probable que éste "nunca haya ocurrido".

"El sentido común indica que se trata de una narrativa inventada o distorsionada para que Rusia tenga una excusa para rechazar los avances logrados por Trump", añade.

La pieza afirma que resulta "irónico que Putin, quien ha librado una guerra brutal durante casi cuatro años, crea que cualquier acto de violencia en su entorno merezca una indignación especial" y subraya que "el Kremlin ataca deliberadamente edificios de apartamentos y centrales eléctricas para castigar a la población civil de Ucrania" y que también "secuestra niños" o "ha intentado repetidamente asesinar a Zelenski".

"Cualquier ataque contra Putin está más que justificado", prosigue, antes de asegurar que "toda la guerra de Putin es una farsa, una 'operación militar especial' para 'desnazificar' un país que no está gobernado por nazis" y que el presidente ruso "no es un mediador honesto capaz de entrar en razón, ni representa una oportunidad de negocio que se pueda aprovechar".

"Al igual que hizo en Alaska, a Putin se le ofreció la paz y, en cambio, despreció a EE.UU." concluye el editorial, que incide en que "a lo largo del globo, Rusia se opone a la agenda de Trump" al apoyar a Irán, Corea del Norte o la Venezuela de Nicolás Maduro y hace un llamamiento a "aumentar la presión" y la mano dura contra Moscú.

Durante sus dos mandatos Trump ha elogiado repetidamente a Putin y se ha mostrado cercano a las posturas del Kremlin, al tiempo que ha criticado argumentos de Kiev, llegando a decirle públicamente a Zelenski que no tiene "las cartas para ganar" la guerra y tachándolo de desagradecido para con el apoyo de Washington.