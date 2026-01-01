Autoridades mexicanas detienen en Culiacán a hombre buscado por narcotráfico

Medios locales indicaron que la captura se realizó tras un cateo y que, junto con Inzunza Noriega, fueron detenidas otras tres personas en el mismo operativo coordinado entre las secretarías de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Milenio señaló que, según un comunicado citado por ese medio, el detenido sería trasladado vía aérea por personal naval a la Ciudad de México para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que definiría su situación jurídica.

En Culiacán, medios locales ubicaron la diligencia en la localidad de Guadalupe y señalaron que personal de la Fiscalía mexicana colocó sellos de aseguramiento en el inmueble intervenido.

La detención de Inzunza Noriega ocurre en un contexto de creciente presión binacional sobre redes de producción y tráfico de drogas sintéticas, mientras imágenes en redes sociales dimensionan el operativo que montaron autoridades por tierra y aire.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) informó en mayo de 2025 que Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, fueron acusados de narcoterrorismo, además de cargos de tráfico de drogas, incluido el fentanilo, y lavado de dinero, al identificarlos como líderes de una facción de la organización Beltrán Leyva vinculada al Cártel de Sinaloa.

Tan solo en noviembre pasado, operativos en Sinaloa culminaron en un enfrentamiento armado, dejando como resultado el abatimiento de Pedro Inzunza Coronel, conocido como El Pichón, e hijo de Inzunza Noriega.