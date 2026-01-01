Indonesia extiende hasta el domingo la búsqueda de los tres españoles desaparecidos

"La búsqueda se extenderá durante tres jornadas", declaró a EFE Budi Widjaja, quien asiste a la familia de los desaparecidos, tras una reunión del operativo en Labuan Bajo, desde donde se coordina parte de la misión.

La decisión fue tomada tras analizar los datos, incluidos los patrones de las corrientes submarinas de la zona acotada, recabados durante las anteriores siete jornadas, el mínimo de días estipulado por ley para los operativos de búsqueda en este país.

"Seguimos siendo optimistas de que el arduo trabajo de todos los rescatistas dará sus resultados durante esta operación extendida", apuntó en un comunicado Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.

Rahman, en el escrito publicado tras la reunión, dejó abierta la puerta a nuevas posibles extensiones más allá del domingo "si aún existen indicios o posibilidades de encontrar víctimas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30 hora local del viernes (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De los 11 pasajeros que viajaban en el barco en el momento del accidente, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada hace tres días. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

El miércoles, el embajador de España en Indonesia, Bernardo de Sicart Escoda, solicitó en una carta dirigida a las autoridades del país asiático extender la búsqueda de los tres españoles sin localizar.

"Esto será de gran ayuda para las familias de los supervivientes, que tienen puestas sus esperanzas en encontrar los cuerpos después de la terrible conmoción que han vivido", apuntó el embajador en la misiva dirigida a BASARNAS, donde agradecía el trabajo de las autoridades indonesias.

Por su parte, una de las personas involucradas en el operativo de búsqueda dijo a EFE que el viernes "puede ser día un clave, con todos los (equipos de) sonar operativos y la zona mas acotada".

Durante el despliegue de este jueves participaron más de un centenar de personas repartidas en trece embarcaciones, apoyados por varios equipos de sonar, incluido un dispositivo con capacidad para detectar objetos a unos 200 metros de profundidad que llegó ayer desde Yakarta.

"Sin embargo, hasta la fecha de la evaluación (de hoy), los esfuerzos no han dado resultados", reconoció BASARNAS.

Al operativo de este jueves, en el que se recogieron unas cuerdas que supuestamente pertenecen al navío accidentado, se unieron algunos miembros de la familia de los desaparecidos, acompañados del encargado de negocios de la embajada, Fernando Burgos, quienes viajaron a la zona de búsqueda en un barco policial.