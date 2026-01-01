Nuevo decreto permite a Paz gobernar por medios tecnológicos cuando esté fuera de Bolivia

La emisión de la norma se da después de que se conociera que Paz fue invitado a participar en el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) que se realizará en Suiza entre el 19 y 23 de enero, y en medio de tensiones con el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, quien declaró ser una "oposición constructiva" al Gobierno.

El decreto 5512 modifica la organización del Ejecutivo y establece que el presidente "deberá ejercer" sus atribuciones constitucionales "a través de medios tecnológicos de comunicación" en caso de estar fuera del país de manera "temporal".

Asimismo, que en caso de no tener acceso a medios tecnológicos "comunicará de forma expresa, escrita y con precisión de fechas" al vicepresidente "el detalle de acciones a realizar" mientras dure esa suplencia.

También el decreto menciona que el vicepresidente "tiene como funciones gestionar y coadyuvar acciones en el marco de la dirección de la política general del Gobierno".

Dicho decreto hace ajustes a una norma del mismo rango vigente desde 2023 que no especificaba la labor presidencial durante la ausencia temporal, además que permitía al vicepresidente "planificar, gestionar, apoyar y ejecutar acciones" como parte de sus atribuciones en el Gobierno.

Paz, que asumió la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, podría cumplir su primer viaje internacional como mandatario a raíz de la invitación del WEF, por lo que tendría entregar el bastón de mando del país a su vicepresidente, quien ejercerá como presidente en ejercicio durante su ausencia.

La relación entre Paz y Lara no ha dejado de ser tensa desde que el binomio ganó la segunda vuelta electoral, en octubre de 2025.

Ya en el Gobierno, Lara, quien es muy activo en TikTok, ha cuestionado varias decisiones que, a su juicio, tomó Paz con el objetivo de anularlo, como la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa y la eliminación del Ministerio de Justicia.

Durante ese primer momento crítico, que se produjo en noviembre, Lara afirmó por TikTok que “ya no forma parte” del Gobierno y calificó a Paz de “mentiroso”.

A esto siguió una serie de críticas del vicepresidente a las decisiones de Paz, además de declaraciones contra sus ministros, parlamentarios y otros funcionarios.

Sin embargo, la mayor tensión se dio después de que el Gobierno de Paz dictó el 17 de diciembre el decreto supremo 5503 que puso fin al subsidio de los combustibles después de más de 20 años, mismo que está acompañado por incrementos a los bonos de estudiantes y ancianos, junto al salario mínimo.

Antes de Navidad, Lara dijo que desde que Paz le hizo "a un lado" se trazó la meta "de combatir la corrupción desde el Gobierno y denunciar a todo funcionario que cruce la línea del bien a la línea del mal".

También afirmó en otro video que Paz "es un corrupto" y "hábil para engañar", y también arremetió contra los ministros, llamándolos "pelotudos" (sic) por "causar una convulsión social" con el decreto que dispuso el retiro de la subvención a los combustibles.

Esta semana, Lara acusó al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, de supuestamente recibir dinero del narcotráfico después de que éste señaló al vicepresidente por presionar para obtener cargos dentro de la Policía, en una polémica que todavía se mantiene.

Paz afirmó varias veces que su trabajo no es hacer tiktoks sino tomar decisiones, mientras que sus ministros anunciaron que responderán a las críticas del vicepresidente por la vía "institucional".